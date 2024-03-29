В НАТО заявили, что не видят, чтобы РФ готовилась напасть на Альянс. Но "надо готовиться"
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что не видит никаких признаков того, что Россия планирует нападение на любую из стран Альянса. Его цитирует Delfi.
"Нет никаких признаков того, что РФ планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза", – сказал он.
Вместе с тем, отметил адмирал, проблема состоит в том, что амбиции России простираются дальше Украины, о чем знают в Альясе, поэтому НАТО в целом "должно стать более готовым".
Бауэру задать уточняющий вопрос: "Что, если Россия не будет атаковать непосредственно одну из стран Балтии, а использовать так называемых сепаратистов?".
Он ответил, что каждая страна НАТО сможет защитить себя.
"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны – позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать", – заявил военный.
- Сегодня министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диктатор Владимир Путин движется к военному конфликту с НАТО, но Запад этого никогда не допустит.
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