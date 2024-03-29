В НАТО заявили, что не видят, чтобы РФ готовилась напасть на Альянс. Но "надо готовиться"

Адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО должна готовиться к любому сценарию, хотя прямой угрозы со стороны России пока нет

Роб Бауэр (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что не видит никаких признаков того, что Россия планирует нападение на любую из стран Альянса. Его цитирует Delfi.

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"Нет никаких признаков того, что РФ планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза", – сказал он.

Вместе с тем, отметил адмирал, проблема состоит в том, что амбиции России простираются дальше Украины, о чем знают в Альясе, поэтому НАТО в целом "должно стать более готовым".

Бауэру задать уточняющий вопрос: "Что, если Россия не будет атаковать непосредственно одну из стран Балтии, а использовать так называемых сепаратистов?".

Он ответил, что каждая страна НАТО сможет защитить себя.

"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны – позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать", – заявил военный.

Сегодня министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диктатор Владимир Путин движется к военному конфликту с НАТО, но Запад этого никогда не допустит.

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