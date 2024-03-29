Кулеба: Россия нападет на НАТО, если убедится, что ответ не будет адекватным

Глава МИД заявил, что цель Путина – не только завоевание Украины, а восстановление славы Советского Союза на международной арене

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Россия сможет напасть на страны НАТО, если убедится, что ответ Альянса не будет "адекватным". Об этом в интервью газете The Times of India заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я не знаю когда, но Россия может напасть на НАТО при одном условии. Если она придет к выводу, что ответ НАТО не будет адекватным. Россия сможет использовать разногласия внутри альянса, чтобы не получить немедленного и сокрушительного ответа от НАТО", – сказал он. .

По словам Кулебы, стратегическая цель России – "не только завоевание Украины, а восстановление славы Советского Союза на международной арене".

Глава МИД напомнил, что сам российский диктатор Владимир Путин говорил: "Распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века".

Дипломат также убежден, что Россия не согласна с независимостью стран Центральной Азии, поскольку Кремль по-прежнему рассматривает их как бывшие провинции.

"Следовательно, будущее российского империалистического проекта зависит от Украины. Когда Россия проиграет эту войну, ей придется принять новую политическую модель, не предусматривающую империалистической экспансии. Если Россия не потерпит поражение в Украине, то Путин вдохновится своим успехом и двинется в страны НАТО", – сказал Кулеба.

28 марта министр иностранных дел прибыл с двухдневным визитом в Индию для осуществления договоренностей лидеров двух государств.

28 января 2024 стало известно, что Индия хочет отказаться от российского оружия, но "сохранить связи" с РФ.

26 февраля неназванные собеседники в Минобороны Германии заявили, что ведут переговоры с Индией по передаче Украине 155-миллиметровых артснарядов.

29 февраля, по словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, Индия начала постепенно отказываться от российской нефти из-за санкций США и требований РФ платить в юанях.

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