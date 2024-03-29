Кулеба: Росія нападе на НАТО, якщо переконається, що відповідь не буде адекватною

Глава МЗС заявив, що мета Путіна – не тільки завоювання України, а відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде "адекватною". Про це в інтерв'ю газеті The Times of India заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Я не знаю коли, але Росія може напасти на НАТО за однієї умови. Якщо вона дійде висновку, що відповідь НАТО не буде адекватною. Росія зможе використати розбіжності всередині альянсу, щоб не отримати негайної та нищівної відповіді від НАТО", – висловився він.

За словами Кулеби, стратегічною метою Росії є "не тільки завоювання України, а відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені".

Глава МЗС нагадав, що сам російський диктатор Володимир Путін казав: "Розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою XX століття".

Дипломат також переконаний, що Росія не згодна з незалежністю країн Центральної Азії, оскільки Кремль досі розглядає їх як колишні провінції.

"Отже, майбутнє російського імперіалістичного проєкту залежить від України. Коли Росія програє цю війну, їй доведеться прийняти нову політичну модель, яка не передбачає імперіалістичної експансії. Якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то Путін надихнеться своїм успіхом і рушить у країни НАТО", – сказав Кулеба.

28 березня міністр закордонних справ прибув із дводенним візитом до Індії задля втілення домовленостей лідерів двох держав.

28 січня 2024 року стало відомо, що Індія хоче відмовитися від російської зброї, але "зберегти зв'язки" з РФ.

26 лютого неназвані співрозмовники в Міноборони Німеччини заявили, що ведуть переговори з Індією щодо передання Україні 155-міліметрових артснарядів.

29 лютого, за словами керівників нафтопереробних заводів, Індія почала поступово відмовлятися від російської нафти через санкції США та вимоги РФ платити у юанях.

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