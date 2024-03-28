Кулеба прибув із першим візитом до Індії

Офіційне запрошення голова українського МЗС отримав від свого індійського колеги

Дмитро Кулеба (Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув із дводенним візитом до Індії задля втілення домовленостей лідерів двох держав. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Це перший візит представника українського МЗС в Індію з 2017 року, повідомляють у МЗС.

У Міністерстві кажуть, що у Нью-Делі Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів з індійськими представниками, зокрема, своїм колегою Субраманьяном Джайшанкаром.

Мета візиту – втілення домовленостей президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, заявляють у МЗС.

У ході зустрічей українська та індійська делегації працюватимуть над підготовкою першого Глобального саміту миру у Швейцарії, розвитком відносин між країнами та міжнародною співпрацею, інформує МЗС.

Також, як зазначають у відомстві, дипломати обох країн проведуть низку засідань щодо економічного, наукового, технічного, промислового та культурного співробітництва.

Раніше, 20 березня, Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Моді, у якій обговорювалася підтримка України та продовження надання гуманітарної допомоги державі.

Українсько-індійські відносини З початком повномасштабного вторгнення Індія прямо не засудила російську агресію, а також продовжила торговельну співпрацю з РФ, проте закликала обидві сторони до "сумісного діалогу". З початком повномасштабного вторгнення Індія прямо не засудила російську агресію, а також продовжила торговельну співпрацю з РФ, проте закликала обидві сторони до "сумісного діалогу".