Кулеба прибув із першим візитом до Індії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув із дводенним візитом до Індії задля втілення домовленостей лідерів двох держав. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
Це перший візит представника українського МЗС в Індію з 2017 року, повідомляють у МЗС.
У Міністерстві кажуть, що у Нью-Делі Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів з індійськими представниками, зокрема, своїм колегою Субраманьяном Джайшанкаром.
Мета візиту – втілення домовленостей президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, заявляють у МЗС.
У ході зустрічей українська та індійська делегації працюватимуть над підготовкою першого Глобального саміту миру у Швейцарії, розвитком відносин між країнами та міжнародною співпрацею, інформує МЗС.
Також, як зазначають у відомстві, дипломати обох країн проведуть низку засідань щодо економічного, наукового, технічного, промислового та культурного співробітництва.
Раніше, 20 березня, Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Моді, у якій обговорювалася підтримка України та продовження надання гуманітарної допомоги державі.
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