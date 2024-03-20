Прем'єр Індії Моді поговорив із Зеленським. Підтримав "усі зусилля щодо встановлення миру"

Моді заявив, що Індія продовжить надавати Україні лише гуманітарну допомогу

Нарендра Моді (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у X (Twitter).

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За його словами, порушувалося питання зміцнення партнерства України та Індії.

Він зазначив, що передав Зеленському "послідовну підтримку Індією всіх зусиль щодо встановлення миру та якнайшвидшого припинення конфлікту, що триває".

"Індія продовжить надавати гуманітарну допомогу, керуючись нашим підходом, орієнтованим на людей", – заявив Моді.

З початку великої війни Індія не почала прямо засуджувати Росію за повномасштабну агресію проти України і продовжила торгувати з Москвою, а також закликала "обидві сторони до діалогу".

Зеленський заявив, що подякував Моді за підтримку територіальної цілісності України, гумдопомогу, а також участь у переговорах про формулу миру.

Глава держави наголосив, що Україні важлива участь Індії у саміті миру, який готують у Швейцарії.

20 грудня 2023 року Індія закликала країни G7 відкласти введення заборони на російські алмази, оскільки правила відстеження походження дорогоцінного каміння залишаються незрозумілими.

21 грудня Bloomberg вперше повідомив про затримку з постачанням російської нафти сорту Sokol до Індії. Тоді видання припустило, що зупинка суден може бути пов'язана з посиленням тиску з боку США на порушників цінової стелі, але з посиланням на джерела Reuters написало, що проблема в оплаті.

Індія хоче відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від Росії, проте Нью-Делі переживає, що це може підштовхнути Москву ближче до Китаю.

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