Індія хоче відмовитися від російської зброї, але "зберегти зв'язки" з РФ – Reuters

Індія хоче відмовитися від російської зброї, однак продовжить "підтримувати зв'язки з Росією і балансувати із Заходом"

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Фото: EPA/ALEXANDER NEMENOV)

Індія хоче відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від Росії, однак Нью-Делі хвилюється, що це може підштовхнути Москву ближче до Китаю. Також, повідомило агентство Reuters із посиланням на експертів, які знайомі з цим питанням, Індія побоюється, що РФ не зможе постачати запчастини до військової техніки через те, що "війна в Україні затягується", однак країна продовжить "підтримувати зв'язки з Росією і балансувати із Заходом".

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За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, яку закупила Індія на суму понад 60 млрд доларів. Але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

Reuters зазначило, що Росія своєю чергою публічно закликає Індію до співпраці, однак Індія хоче посилити внутрішнє виробництво. При цьому агентство звертає увагу, що Нью-Делі доведеться "йти по тонкій лінії" у відносинах з Росією, оскільки припинення співпраці підштовхне Москву ближче до Пекіна.

"Купівля зброї купує вам вплив. Закриваючи їм доступ, ви робите їх підлеглими Китаю", – сказав один з індійських чиновників у відставці.

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Свасті Рао, експерт з питань Євразії в державному Інституті оборонних досліджень і аналізу заявив агентству, що в Індії виникає питання, чи зможе Росія постачати військові запчастини, "оскільки війна в Україні затягується".

Він наголосив, що "багатостороння орієнтація Індії буде продовжуватися, щоб підтримувати зв'язки з Росією і балансувати із Заходом, але це не буде рівномірний розподіл".

20 грудня 2023 року Індія закликала країни G7 відкласти запровадження заборони на російські алмази, оскільки правила відстеження походження коштовного каміння залишаються незрозумілими.

21 грудня Bloomberg вперше повідомило про затримку з постачанням російської нафти сорту Sokol в Індію. Тоді видання припустило, що зупинка суден може бути пов'язана з посиленням тиску з боку США на порушників цінової стелі, але Reuters з посиланням на свої джерела написало, що проблема в оплаті.

5 січня 2024 року повідомлялося, що останні санкції США, схоже, змогли створити проблеми Росії. Все більше танкерів з російською нафтою почали поводитися нетипово: змінювати маршрути, зупинятися посеред моря, маскувати своє місцеперебування.

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