Индия хочет отказаться от российского оружия, но "сохранить связи" с РФ – Reuters
Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от России, однако Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю. Также, сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов, знакомых с этим вопросом, Индия опасается, что РФ не сможет поставлять запчасти к военной технике из-за того, что "война в Украине затягивается", однако страна продолжит "поддерживать связи с Россией и балансировать с Западом".
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение последних двух десятилетий Россия поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок к диверсификации ее оружейной базы.
Reuters отметило, что Россия в свою очередь публично призывает Индию к сотрудничеству, однако Индия хочет усилить внутреннее производство. При этом агентство обращает внимание, что Нью-Дели придется "идти по тонкой линии" в отношениях с Россией, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву ближе к Пекину.
"Покупка оружия покупает вам влияние. Закрывая им доступ, вы делаете их подчиненными Китая", – сказал один из индийских чиновников в отставке.
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Свасти Рао, эксперт по вопросам Евразии в государственном Институте оборонных исследований и анализа заявил агентству, что в Индии возникает вопрос, сможет ли Россия поставлять военные запчасти, "поскольку война в Украине затягивается".
Он подчеркнул, что "многосторонняя ориентация Индии будет продолжаться, чтобы поддерживать связи с Россией и балансировать с Западом, но это не будет равномерное распределение".
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