Индия хочет отказаться от российского оружия, но "сохранить связи" с РФ – Reuters

Индия хочет отказаться от российского оружия, однако продолжит "поддерживать связи с Россией и балансировать с Западом"

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар и министр иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: EPA/ALEXANDER NEMENOV)

Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от России, однако Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю. Также, сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов, знакомых с этим вопросом, Индия опасается, что РФ не сможет поставлять запчасти к военной технике из-за того, что "война в Украине затягивается", однако страна продолжит "поддерживать связи с Россией и балансировать с Западом".

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По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение последних двух десятилетий Россия поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок к диверсификации ее оружейной базы.

Reuters отметило, что Россия в свою очередь публично призывает Индию к сотрудничеству, однако Индия хочет усилить внутреннее производство. При этом агентство обращает внимание, что Нью-Дели придется "идти по тонкой линии" в отношениях с Россией, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву ближе к Пекину.

"Покупка оружия покупает вам влияние. Закрывая им доступ, вы делаете их подчиненными Китая", – сказал один из индийских чиновников в отставке.

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Свасти Рао, эксперт по вопросам Евразии в государственном Институте оборонных исследований и анализа заявил агентству, что в Индии возникает вопрос, сможет ли Россия поставлять военные запчасти, "поскольку война в Украине затягивается".

Он подчеркнул, что "многосторонняя ориентация Индии будет продолжаться, чтобы поддерживать связи с Россией и балансировать с Западом, но это не будет равномерное распределение".

20 декабря 2023 года Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются непонятными.

21 декабря Bloomberg впервые сообщил о задержке с поставкой российской нефти сорта Sokol в Индию. Тогда издание предположило, что остановка судов может быть связана с усилением давления со стороны США на нарушителей ценового потолка, но со ссылкой на свои источники Reuters написало, что проблема в оплате.

5 января 2024 сообщалось, что последние санкции США, похоже, смогли создать проблемы России. Все больше танкеров с российской нефтью начали вести себя нетипично: менять маршруты, останавливаться посреди моря, маскировать свое местонахождение.

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