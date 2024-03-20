Премьер Индии Моди поговорил с Зеленским. Поддержал "все усилия по установлению мира"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в X (Twitter).
По его словам, поднимался вопрос укрепления партнерства Украины и Индии.
Он отметил, что передал Зеленскому "последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта".
"Индия продолжит оказывать гуманитарную помощь, руководствуясь нашим подходом, ориентированным на людей", — заявил Моди.
Зеленский же заявил, что поблагодарил Моди за поддержку территориальной целостности Украины, гумпомощь, а также участие в переговорах о формуле мира.
Глава государства подчеркнул, что Украине важно участие Индии в саммите мира, который готовят в Швейцарии.
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