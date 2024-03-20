Премьер Индии Моди поговорил с Зеленским. Поддержал "все усилия по установлению мира"

Моди заявил, что Индия продолжит оказывать Украине только гуманитарную помощь

Нарендра Моди (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, поднимался вопрос укрепления партнерства Украины и Индии.

Он отметил, что передал Зеленскому "последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта".

"Индия продолжит оказывать гуманитарную помощь, руководствуясь нашим подходом, ориентированным на людей", — заявил Моди.

С начала большой войны Индия не стала прямо осуждать Россию за полномасштабную агрессию против Украины и продолжила торговать с Москвой, а также призывала "обе стороны к диалогу".

Зеленский же заявил, что поблагодарил Моди за поддержку территориальной целостности Украины, гумпомощь, а также участие в переговорах о формуле мира.

Глава государства подчеркнул, что Украине важно участие Индии в саммите мира, который готовят в Швейцарии.

20 декабря 2023 года Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются непонятными.

21 декабря Bloomberg впервые сообщил о задержке с поставкой российской нефти сорта Sokol в Индию. Тогда издание предположило, что остановка судов может быть связана с усилением давления со стороны США на нарушителей ценового потолка, но со ссылкой на свои источники Reuters написало, что проблема в оплате.

Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от России, однако Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю.

Читайте также: Германия ведет тайные переговоры с Индией по артснарядам для Украины – Spiegel