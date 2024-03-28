Кулеба прибыл с первым визитом в Индию
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл с двухдневным визитом в Индию для осуществления договоренностей лидеров двух государств. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
Это первый визит представителя украинского МИДа в Индию с 2017 года, сообщают в МИДе.
В Министерстве говорят, что в Нью-Дели Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров с индийскими представителями, в частности своим коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.
Цель визита – воплощение договоренностей президента Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди , заявляют в МИД.
В ходе встреч украинская и индийская делегации будут работать над подготовкой первого Глобального саммита мира в Швейцарии, развитием отношений между странами и международным сотрудничеством, сообщает МИД.
Также, как отмечают в ведомстве, дипломаты обеих стран проведут ряд заседаний по экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.
Ранее, 20 марта, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди, в котором обсуждалась поддержка Украины и продолжение оказания гуманитарной помощи государству.
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