Кулеба прибыл с первым визитом в Индию

Официальное приглашение глава украинского МИД получил от своего индийского коллеги

Дмитрий Кулеба (Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл с двухдневным визитом в Индию для осуществления договоренностей лидеров двух государств. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Это первый визит представителя украинского МИДа в Индию с 2017 года, сообщают в МИДе.

В Министерстве говорят, что в Нью-Дели Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров с индийскими представителями, в частности своим коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.

Цель визита – воплощение договоренностей президента Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди , заявляют в МИД.

В ходе встреч украинская и индийская делегации будут работать над подготовкой первого Глобального саммита мира в Швейцарии, развитием отношений между странами и международным сотрудничеством, сообщает МИД.

Также, как отмечают в ведомстве, дипломаты обеих стран проведут ряд заседаний по экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

Ранее, 20 марта, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди, в котором обсуждалась поддержка Украины и продолжение оказания гуманитарной помощи государству.

Украинско-индийские отношения С началом полномасштабного вторжения Индия прямо не осудила российскую агрессию, а также продолжила торговое сотрудничество с РФ, однако призвала обе стороны к "совместному диалогу". С началом полномасштабного вторжения Индия прямо не осудила российскую агрессию, а также продолжила торговое сотрудничество с РФ, однако призвала обе стороны к "совместному диалогу".