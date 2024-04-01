Зеленский: Лишь с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что только с Украиной в НАТО можно рассчитывать на "настоящую" безопасность в Европе. Об этом украинский лидер сказал в видеообращении.

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Зеленский провел специальное совещание о работе Украины с Альянсом по совместимости и перспективам на текущий год. В нем приняли участие международники, министр обороны Рустем Умеров и международная команда министерства.

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", – заявил президент.

28 марта состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО – его созвали по инициативе страны в связи с российскими обстрелами украинской критической инфраструктуры.

1 апреля заместитель начальника ГУР Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал активную подготовку к противостоянию с Европой, США и НАТО.

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