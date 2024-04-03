Столтенберг: Условия вступления Украины в ЕС и НАТО – разные

Йенс Столтенберг (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Процесс обретения Украиной членства в Евросоюзе и НАТО отличается прежде всего условиями, которые должна выполнить страна, прежде чем присоединиться к этим блокам. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом встречи министров иностранных дел стран Североатлантического союза.

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По словам Столтенберга, в НАТО согласны с тем, что Украина должна быть частью их блока, и союзники должны продолжать прилагать усилия, чтобы приблизить государство к этому.

Генсек рассказал, что не хотел бы возвращаться к двухэтапному процессу обретения членства. Для Украины нужно поддерживать идею с присоединением в "один этап".

Он подчеркнул, что ЕС – не то же, что и НАТО. Поэтому условия вступления в эти блоки тоже отличаются.

"Для вступления в ЕС могут понадобиться годы, в то время как вступление в НАТО, когда тебя приглашают стать членом – это происходит гораздо быстрее", – объяснил Столтенберг.

Как он сказал, у НАТО есть четкое обязательство, чтобы Украина стала членом Альянса, однако союзники должны понимать, когда война с Россией закончится.

Столтенберг добавил, что Альянсу нужны гарантии, чтобы быть уверенными в том, что "после передышки" Россия не нападет снова, потому что в НАТО видели такой пример с 2014 годом.