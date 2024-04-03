Столтенберг: Условия вступления Украины в ЕС и НАТО – разные
Процесс обретения Украиной членства в Евросоюзе и НАТО отличается прежде всего условиями, которые должна выполнить страна, прежде чем присоединиться к этим блокам. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом встречи министров иностранных дел стран Североатлантического союза.
По словам Столтенберга, в НАТО согласны с тем, что Украина должна быть частью их блока, и союзники должны продолжать прилагать усилия, чтобы приблизить государство к этому.
Генсек рассказал, что не хотел бы возвращаться к двухэтапному процессу обретения членства. Для Украины нужно поддерживать идею с присоединением в "один этап".
Он подчеркнул, что ЕС – не то же, что и НАТО. Поэтому условия вступления в эти блоки тоже отличаются.
"Для вступления в ЕС могут понадобиться годы, в то время как вступление в НАТО, когда тебя приглашают стать членом – это происходит гораздо быстрее", – объяснил Столтенберг.
Как он сказал, у НАТО есть четкое обязательство, чтобы Украина стала членом Альянса, однако союзники должны понимать, когда война с Россией закончится.
Столтенберг добавил, что Альянсу нужны гарантии, чтобы быть уверенными в том, что "после передышки" Россия не нападет снова, потому что в НАТО видели такой пример с 2014 годом.
- 12 января премьер Британии Риши Сунак заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы "более решительные действия".
- 19 января помощник генсека НАТО Руге сказал, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украина не получит приглашение на вступление.
- 3 апреля госсекретарь США Блинкен заявил о необходимости создания дорожной карты вступления Украины в НАТО.