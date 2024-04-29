Генсекретарь НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом: он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
Зеленский заявил, что Столтенберг посетил Украину уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения России.
Президент подчеркнул, что вместе с генсеком НАТО они обсудили создание специального фонда финансовой поддержки украинской обороны на 100 млрд евро на пять лет.
Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что дополнительные пакеты помощи и ракеты к Patriot Украина будет получать "без пауз".
В то же время, по его словам, относительно поставок дополнительных систем Patriot пока нет "мощной конкретики" от партнеров, но есть "первые шаги" к этому.
- 17 апреля Столтенберг заявил, что члены НАТО имеют достаточное количество систем ПВО, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.
- 26 апреля Столтенберг заявил, что страны НАТО должны последовать примеру Германии в предоставлении Украине военной помощи. В частности, в вопросах поставки дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и выделении большего количества процентов с ВВП на оборону.
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