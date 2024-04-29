Генсекретарь НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

Президент рассказал, что вместе с генсеком НАТО они обсудили создание специального фонда финансовой поддержки украинской обороны

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом: он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

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Зеленский заявил, что Столтенберг посетил Украину уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения России.

Президент подчеркнул, что вместе с генсеком НАТО они обсудили создание специального фонда финансовой поддержки украинской обороны на 100 млрд евро на пять лет.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что дополнительные пакеты помощи и ракеты к Patriot Украина будет получать "без пауз".

В то же время, по его словам, относительно поставок дополнительных систем Patriot пока нет "мощной конкретики" от партнеров, но есть "первые шаги" к этому.

17 апреля Столтенберг заявил, что члены НАТО имеют достаточное количество систем ПВО, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.

26 апреля Столтенберг заявил, что страны НАТО должны последовать примеру Германии в предоставлении Украине военной помощи. В частности, в вопросах поставки дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и выделении большего количества процентов с ВВП на оборону.

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