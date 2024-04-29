Генсекретар НАТО Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом

Президент розповів, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом: він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили в пресслужбі НАТО.

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Зеленський заявив, що Столтенберг навідав Україну вже втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент наголосив, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 млрд євро на п'ять років.

Крім того, Зеленський висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме "без пауз".

Водночас, за його словами, щодо постачання додаткових систем Patriot поки що немає "потужної конкретики" від партнерів, але є "перші кроки" до цього.

17 квітня Столтенберг заявив, що члени НАТО мають достатню кількість систем ППО, які можна надати Україні для захисту від російських атак.

26 квітня Столтенберг заявив, що країни НАТО мають брати приклад з Німеччини у наданні Україні військової допомоги. Зокрема, у питаннях постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та виділенні більшої кількості відсотків із ВВП на оборону.

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