ППО для України. Столтенберг: У НАТО багато систем, якими можна поділитися

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Країни-члени НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що не може вказати точну кількість, адже це "розвідувальна або секретна інформація", але акцентував, що в Європі їх менше ніж 100.

За його словами, НАТО має значну кількість батарей Patriot, але це також відображає той факт, що США, які є союзником з найбільшою кількістю цих систем ППО – "несуть глобальну відповідальність".

"Але реальність така, що, звичайно, у нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо", – додав генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна – НАТО за участі президента Володимира Зеленського.

17 квітня уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

Читайте також: США про те, чому не захищають небо над Україною так, як над Ізраїлем: Абсолютно різні відносини

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

Читайте також: Боррель заявив, що "стукає у двері" країн Євросоюзу для пошуку систем ППО для України