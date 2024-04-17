ППО для України. Столтенберг: У НАТО багато систем, якими можна поділитися
Країни-члени НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів.
Він зазначив, що не може вказати точну кількість, адже це "розвідувальна або секретна інформація", але акцентував, що в Європі їх менше ніж 100.
За його словами, НАТО має значну кількість батарей Patriot, але це також відображає той факт, що США, які є союзником з найбільшою кількістю цих систем ППО – "несуть глобальну відповідальність".
"Але реальність така, що, звичайно, у нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо", – додав генсек НАТО.
Столтенберг заявив, що 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна – НАТО за участі президента Володимира Зеленського.
17 квітня уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
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- 27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.
- 28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.
- 10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.
- 13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.
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