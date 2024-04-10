Боррель: Армії ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім з них Україні

Високий представник ЄС Боррель наголосив, що ЄС має приділяти більше уваги не лише майбутньому відновленню України, але й тому, як запобігти її руйнації зараз

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Європейський Союз робить недостатньо для захисту України від російських спроб знищити міста ракетами та керованими бомбами, а тому має терміново надати країні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Зокрема тому, що в європейській армії є близько 100 батарей Patriot. Про це під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель зазначив, що не може бути переконливим аргументом, що ЄС не може надати Patriot, враховуючи, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

"І все ще ми неспроможні надати сім, яких вони відчайдушно просять", – наголосив високий представник ЄС.

Він зауважив, що ЄС має приділяти більше уваги не лише майбутньому відновленню України, але й тому, як запобігти її руйнації зараз. Дипломат акцентував, що найкращим шляхом, щоб менше витрачати на відновлення – це витрачати більше для запобігання руйнуванням.

"Українці не мають спроможностей для того, щоб уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ми мали б робити більше та швидше, щоб вони мали спроможності, яких потребують", – сказав Боррель.

3 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність Борреля активізувати роботу з пошуку для України додаткових систем Patriot.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того самого дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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