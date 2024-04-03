Кулеба – Сікорському про Patriot для України: Важливішого місця для них немає

Міністри обговорили, як Польща може зробити свій внесок у захист українського повітряного простору

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

3 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм польським колегою Радославом Сікорським те, як Польща може допомогти захистити український повітряний простір від російських ракет. Кулеба наголосив на важливості надання Україні батарей Patriot. Про це він повідомив у X.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кулеба наголосив, що Україна наразі – єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, тому всі наявні у світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені якомога швидше.

"Важливішого місця для них немає", – акцентував глава МЗС.

Очільник МЗС розповів, що під час зустрічі з Сікорським, міністри обговорили, як Польща може зробити свій внесок у захист українського повітряного простору від російських ракет і як захистити повітряний простір Польщі від їхніх вторгнень зокрема.

Цього самого дня президент Володимир Зеленський заявив про те, що впродовж березня російська армія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" та понад 3000 керованих авіабомб – країна потребує системи Patriot.

Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

28 березня Зеленський заявив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Читайте також: "Дайте нам ті кляті Patriot": Кулеба звернувся до Заходу після обстрілів України балістикою