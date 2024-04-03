Кулеба – Сикорскому о Patriot для Украины: Более важного места для них нет

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

3 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим польским коллегой Радославом Сикорским, как Польша может помочь защитить украинское воздушное пространство от российских ракет. Кулеба отметил важность предоставления Украине батарей Patriot. Об этом он сообщил в X.

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Кулеба отметил, что Украина сейчас – единственная страна в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистическими ракетами, поэтому все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть предоставлены Украине – должны быть доставлены как можно скорее.

"Более важного места для них нет", – акцентировал глава МИД.

Глава МИД рассказал, что во время встречи с Сикорским, министры обсудили, как Польша может внести свой вклад в защиту украинского воздушного пространства от российских ракет и как защитить воздушное пространство Польши от их вторжений в частности.

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил о том, что в течение марта российская армия применила против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "шахедов" и более 3000 управляемых авиабомб – страна нуждается в системе Patriot.

Министр иностранных дел Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

28 марта Зеленский заявил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

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