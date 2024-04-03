Для захисту Харкова та інших українських міст потрібні системи Patriot – Зеленський

Зеленський наголосив, що щоденного руйнування критичної інфраструктури та житлових будинків не буде, коли "Україна отримає надійні системи ППО"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Упродовж березня російська армія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" та понад 3000 керованих авіабомб – країна потребує системи Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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"Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", – наголосив очільник держави.

Зеленський наголосив, що щоденного руйнування критичної інфраструктури та житлових будинків не буде, коли "Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам".

"Patriot в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", – акцентував він.

Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

28 березня Зеленський заявив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

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