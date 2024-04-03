Для защиты Харькова и других украинских городов нужны системы Patriot – Зеленский
В течение марта российская армия применила против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "шахедов" и более 3000 управляемых авиабомб – страна нуждается в системе Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Различные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным громадам", – подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что ежедневного разрушения критической инфраструктуры и жилых домов не будет, когда "Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам".
"Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно – нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", – акцентировал он.
- Министр иностранных дел Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.
- Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.
- 28 марта Зеленский заявил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.
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