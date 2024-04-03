Для защиты Харькова и других украинских городов нужны системы Patriot – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что ежедневного разрушения критической инфраструктуры и жилых домов не будет, когда "Украина получит надежные системы ПВО"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В течение марта российская армия применила против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "шахедов" и более 3000 управляемых авиабомб – страна нуждается в системе Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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"Различные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным громадам", – подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ежедневного разрушения критической инфраструктуры и жилых домов не будет, когда "Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам".

"Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно – нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", – акцентировал он.

Министр иностранных дел Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

28 марта Зеленский заявил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

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