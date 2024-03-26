"Дайте нам ті кляті Patriot": Кулеба звернувся до Заходу після обстрілів України балістикою

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після обстрілу України балістичними ракетами закликав західних партнерів надати більше систем протиповітряної оборони, також він акцентував на проблемі масованого використання Росією керованих авіабомб по українських позиціях. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

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"Якби в нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, а й нашу економіку від знищення", — наголосив він.

Кулеба зауважив, що Збройні Сили України втрачають позиції через те, що армія Росії почала масовано використовувати модернізовані керовані авіабомби. Він акцентував, що ці КАБи — це зброя, від якої "не можна втекти", якщо ти є мішенню, а єдиний спосіб запобігти цьому — збивати літаки, які несуть ракети.

Міністр описав "замкнене коло", коли західні партнери зброю не надають, або надають із запізненням, або надають у недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що "Україна відступає та їй неможливо перемогти".

Кулеба також сказав, що вітатиме рішення про передання $60 млрд допомоги від США, яке республіканці у Конгресі блокують уже кілька місяців.

"Кожного разу, коли я чую нові терміни, я просто кажу: "Боже, благослови Америку і Конгрес США"", — відповів він.

За останні кілька днів Росія масовано обстрілювала регіони України ударними дронами та різними типами ракет. Зокрема, під час масованого ракетного удару Росії по Києву вранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей.

У Харкові після масованого ракетного удару Росії вранці 22 березня розпочалися відключення світла, через що у місті не лунала сирена, що оголошує повітряну тривогу, а в Дніпрі спостерігалися перебої з водопостачанням.

Після пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, половина дорожнього полотна є непридатною для руху транспорту, однак що стосується греблі, то загрози прориву немає.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. Того ж дня Росія здійснила ракетний удар по Одесі, внаслідок цього троє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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