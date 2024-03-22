Ракетна атака. У Дніпрі перебої з водопостачанням, а в Харкові не працює сповіщення про тривогу

Наслідки ракетного удару (Фото: Володимир Зеленський)

У Харкові після масованого ракетного удару Росії вранці 22 березня розпочалися відключення світла, через що у місті не лунатиме сирена, що оголошує повітряну тривогу, а в Дніпрі спостерігаються перебої з водопостачанням. Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Синєгубова, сповіщення про повітряні тривоги здійснюватимуться через звукове повідомлення на мобільні телефони. Крім цього, як зазначив очільник ОВА, додатково надзвичайники та працівники Національної поліції сповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.

Як повідомив Філатов, у місті спостерігаються проблеми зі світлом після масштабної нічної атаки та перебої з постачанням води.

"У зв'язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагірній частині міста (умовно Робоча, Фабра тощо)", – написав очільник міста.

Він закликав містян зробити невеликий запас води та заявив, що до 21:00 водоканал повинен відновити водопостачання.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

Аварійні відключення світла почалися в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Читайте також: Росія вдарила по регіонах. Пані посол США Брінк закликала світ надати Україні допомогу