Росія вдарила по регіонах. Посол США Брінк закликала світ надати Україні допомогу

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами, а також десятками дронів

ДніпроГЕС після прильоту (Фото: Кабмін)

Посол США в Україні Бріджит Брінк після чергової російської ракетної атаки по українських містах наголосила на необхідності допомоги для України. Про це вона написала в соцмережі Х (раніше Twitter).

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Брінк акцентувала, що варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право, тому Україні потрібна допомога зараз.

"Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет", – додала посол.

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, усього було випущено 151 засіб повітряного нападу.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Також окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.