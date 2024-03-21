Київська область. Через ракетний удар Росії є руйнування та поранені: фото наслідків

Чотири особи отримали поранення, пошкоджено два багатоквартирні та 47 приватних будинків

Наслідки удару по Київській області (Фото: МВС)

На Київщині через ракетний удар російської армії вранці 21 березня є постраждалі та руйнування. Відповідні фотографії опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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За словами правоохоронців, пошкоджено два багатоквартирні та 47 приватних будинків.

Також зачепило 12 автомобілів.

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Четверо людей отримали поранення.

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На місці подій продовжують працювати усі служби.

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Фото наслідків удару по Києву можна переглянути за посиланням.

Усього росіяни запустили по столиці 31 крилату і балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.

У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.

Як з'ясувалося, росіяни вдарили по друкарні та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.

Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість людей, які зникли безвісти. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення.

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