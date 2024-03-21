З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу
Наслідки удару по Києву (Фото: КМВА)

З'явилися фото наслідків масованого ракетного удару росіян по Києву вранці 21 березня. Відповідні знімки опублікувала Київська міська військова адміністрація.

За словами чиновників, у Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову, спалахнув трансформатор та дах нежитлового двоповерхового приміщення.

З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу
З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибухова хвиля вибила вікна, спалахнула квартира, згоріли три машини.

З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу
З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу

Також уламки впали у житловій забудові між дитячим садком та житловими будинками, вибухова хвиля пошкодила вікна житлового будинку, спалахнув приватний будинок.

З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу
З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу

У Святошинському районі зачепило багатоповерхівку, уламки впали на четвертий поверх дев'ятиповерхового будинку, вибито вікна, згоріли машини.

З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу

На місцях працюють усі служби. Загалом постраждали 12 людей.

З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу

Загалом росіяни запустили по Києву 31 крилату і балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.

  • У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.
  • Як з'ясувалося, росіяни вдарили по друкарні та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.
  • Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість людей, які зникли безвісти. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

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