З'явилися фото наслідків ракетного удару Росії по Києву. Поранено 12 людей, деталі обстрілу

Відомо про 12 постраждалих, є руйнування в Подільському, Шевченківському та Святошинському районах

Наслідки удару по Києву (Фото: КМВА)

З'явилися фото наслідків масованого ракетного удару росіян по Києву вранці 21 березня. Відповідні знімки опублікувала Київська міська військова адміністрація.

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За словами чиновників, у Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову, спалахнув трансформатор та дах нежитлового двоповерхового приміщення.

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибухова хвиля вибила вікна, спалахнула квартира, згоріли три машини.

Також уламки впали у житловій забудові між дитячим садком та житловими будинками, вибухова хвиля пошкодила вікна житлового будинку, спалахнув приватний будинок.

У Святошинському районі зачепило багатоповерхівку, уламки впали на четвертий поверх дев'ятиповерхового будинку, вибито вікна, згоріли машини.

На місцях працюють усі служби. Загалом постраждали 12 людей.

Загалом росіяни запустили по Києву 31 крилату і балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.

У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.

Як з'ясувалося, росіяни вдарили по друкарні та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.

Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість людей, які зникли безвісти. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

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