Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия

Известно о 12 пострадавших, есть разрушения в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах

Последствия удара по Киеву (Фото: КГВА)

Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву утром 21 марта. Соответствующие снимки опубликовала Киевская городская военная администрация.

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По словам чиновников, в Подольском районе обломки упали на нежилую застройку, загорелся транформатор и крыша нежилого двухэтажного помещения.

В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, взрывная волна выбила окна, загорелась квартира, сгорели три машины.

Также обломки упали в жилой застройке между детским садом и жилыми домами, взрывная волна повредила окна жилого дома, загорелся частный дом.

В Святошинском районе задело многоэтажку, обломки упали на четвертый этаж девятиэтажного дома, выбито окна, сгорели машины.

На местах работают все службы. Всего пострадали 12 человек.

Всего россияне запустили по Киеву 31 крылатую и баллистическую ракеты, противовоздушная оборона сбила все цели.

В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.

Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.

По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.

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