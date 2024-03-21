Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия
Последствия удара по Киеву (Фото: КГВА)

Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву утром 21 марта. Соответствующие снимки опубликовала Киевская городская военная администрация.

По словам чиновников, в Подольском районе обломки упали на нежилую застройку, загорелся транформатор и крыша нежилого двухэтажного помещения.

Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия
Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия

В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, взрывная волна выбила окна, загорелась квартира, сгорели три машины.

Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия
Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия

Также обломки упали в жилой застройке между детским садом и жилыми домами, взрывная волна повредила окна жилого дома, загорелся частный дом.

Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия
Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия

В Святошинском районе задело многоэтажку, обломки упали на четвертый этаж девятиэтажного дома, выбито окна, сгорели машины.

Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия

На местах работают все службы. Всего пострадали 12 человек. 

Появились фото последствий ракетного удара России по Киеву. Ранено 12 человек, последствия

Всего россияне запустили по Киеву 31 крылатую и баллистическую ракеты, противовоздушная оборона сбила все цели. 

  • В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.
  • Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.
  • По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.

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