Киевская область. Из-за ракетного удара России есть разрушения и раненые: фото последствий
Последствия удара по Киевской области (Фото: МВД)

В Киевской области из-за ракетного удара российской армии утром 21 марта есть пострадавшие и разрушения. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам правоохранителей, повреждены два многоквартирных и 47 частных домов.

Также задело 12 автомобилей.

Киевская область. Из-за ракетного удара России есть разрушения и раненые: фото последствий

Четверо человек получили ранения.

Киевская область. Из-за ракетного удара России есть разрушения и раненые: фото последствий

На месте событий продолжают работать все службы.

Киевская область. Из-за ракетного удара России есть разрушения и раненые: фото последствий

Фото последствий удара по Киеву можно посмотреть по ссылке

Всего россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все цели. 

  • В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.
  • Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.
  • По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.

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