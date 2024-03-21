Киевская область. Из-за ракетного удара России есть разрушения и раненые: фото последствий

Четыре человека получили ранения, повреждены два многоквартирных и 47 частных домов

Последствия удара по Киевской области (Фото: МВД)

В Киевской области из-за ракетного удара российской армии утром 21 марта есть пострадавшие и разрушения. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По словам правоохранителей, повреждены два многоквартирных и 47 частных домов.

Также задело 12 автомобилей.

Четверо человек получили ранения.

На месте событий продолжают работать все службы.

Фото последствий удара по Киеву можно посмотреть по ссылке.

Всего россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все цели.

В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.

Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.

По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.

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