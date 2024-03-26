"Дайте нам эти треклятые Patriot": Кулеба обратился к Западу после обстрелов баллистикой

Министр Кулеба описал "замкнутый круг", когда западные партнеры оружие не предоставляют или предоставляют с опозданием

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после обстрела Украины баллистическими ракетами призвал западных партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, также он акцентировал внимание на проблеме массированного использования Россией управляемых авиабомб по украинским позициям. Об этом он заявил в интервью Politico.

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"Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения", – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Вооруженные Силы Украины теряют позиции из-за того, что армия России начала массировано использовать модернизированные управляемые авиабомбы. Он акцентировал, что эти КАБы – это оружие, от которого "нельзя убежать", если ты являешься мишенью, а единственный способ предотвратить это – сбивать самолеты, которые несут ракеты.

Министр описал "замкнутый круг", когда западные партнеры оружие не предоставляют, или предоставляют с опозданием, или предоставляют в недостаточном количестве, а потом союзники говорят, что "Украина отступает и ей невозможно победить".

Кулеба также сказал, что будет приветствовать решение о передаче $60 млрд помощи от США, которое республиканцы в Конгрессе блокируют уже несколько месяцев.

"Каждый раз, когда я слышу новые сроки, я просто говорю: "Боже, благослови Америку и Конгресс США"", – ответил он.

За последние несколько дней Россия массированно обстреливала регионы Украины ударными дронами и разными типами ракет. В частности, во время массированного ракетного удара России по Киеву утром 21 марта силы противовоздушной обороны сбили около 30 целей.

В Харькове после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались отключения света, из-за чего в городе не звучала сирена, объявляющая воздушную тревогу, а в Днепре наблюдались перебои с водоснабжением.

После повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, половина дорожного полотна непригодна для движения транспорта, однако что касается плотины, то угрозы прорыва нет.

В Киеве утром 25 марта прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. В тот же день Россия нанесла ракетный удар по Одессе, вследствие этого трое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура.

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