Кулеба заявив про готовність Борреля активізувати пошук для України додаткових Patriot

Кулеба подякував Боррелю за всі його зусилля згуртувати більше підтримки для України

Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель (Фото: МЗС України)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля активізувати роботу з пошуку для України додаткових систем Patriot. Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив в X (Twitter).

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Кулеба та Боррель провели зустріч в Брюсселі, на якій обговорили військову підтримку України.

"Я вдячний Жозепу Боррелю за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot", – заявив Кулеба за результатами зустрічі.

Крім цього, глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив, що обговорив з високим представником ЄС поточний стан постачань артснарядів до України та способи їх прискорення, а також наступний пакет європейських санкцій, який має посилити тиск на Росію.

Сторони приділили увагу й майбутньому форуму оборонної промисловості Україна – ЄС, мета якого збільшити виробництво оборонної продукції в Україні та в усій Європі.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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