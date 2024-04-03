Кулеба заявил о готовности Борреля активизировать поиск для Украины дополнительных Patriot

Кулеба поблагодарил Борреля за все его усилия сплотить больше поддержки для Украины

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Фото: МИД Украины)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля активизировать работу по поиску для Украины дополнительных систем Patriot. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в X (Twitter).

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Кулеба и Боррель провели встречу в Брюсселе, где обсудили военную поддержку Украины.

"Я благодарен Жозепу Боррелю за готовность активизировать работу по поиску доступных для Украины систем Patriot", – заявил Кулеба по результатам встречи.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что обсудил с верховным представителем ЕС нынешнее состояние поставок артснарядов в Украину и способы их ускорения, а также следующий пакет европейских санкций, который должен усилить давление на Россию.

Стороны уделили внимание и будущему форуму оборонной промышленности Украина – ЕС, цель которого – увеличить производство оборонной продукции в Украине и во всей Европе.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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