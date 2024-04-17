Німеччина започаткувала ініціативу щодо пошуку систем ППО для України – Tagesschau

ЗРК Patriot (Фото: Міноборони Польщі)

Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це повідомило видання Tagesschau з посиланням на речників Міністерства закордонних справ країни та німецького Міністерства оборони.

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У матеріалі йдеться, що задля пошуку систем ППО для України глава МЗС Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони країни Борис Пісторіус ведуть перемовини з партнерами.

Речник МЗС повідомив, що офіційні особи звернулися до партнерів по НАТО та Європейському Союзу, а також до третіх країн. Інші деталі ініціативи він не розкрив.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

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