Німеччина започаткувала ініціативу щодо пошуку систем ППО для України – Tagesschau
Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це повідомило видання Tagesschau з посиланням на речників Міністерства закордонних справ країни та німецького Міністерства оборони.
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У матеріалі йдеться, що задля пошуку систем ППО для України глава МЗС Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони країни Борис Пісторіус ведуть перемовини з партнерами.
Речник МЗС повідомив, що офіційні особи звернулися до партнерів по НАТО та Європейському Союзу, а також до третіх країн. Інші деталі ініціативи він не розкрив.
- 27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.
- 28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.
- 10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.
- 13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.
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