Германия запустила инициативу по поиску систем ПВО для Украины – Tagesschau
Правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Tagesschau со ссылкой на спикеров Министерства иностранных дел страны и немецкого Министерства обороны.
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В материале говорится, что для поиска систем ПВО для Украины глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус ведут переговоры с партнерами.
Представитель МИД сообщил, что официальные лица обратились к партнерам по НАТО и Европейскому Союзу, а также к третьим странам. Другие детали инициативы он не раскрыл.
- 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.
- 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.
- 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к существующим системам ПВО.
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