Германия запустила инициативу по поиску систем ПВО для Украины – Tagesschau

ЗРК Patriot (Фото: Минобороны Польши)

Правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Tagesschau со ссылкой на спикеров Министерства иностранных дел страны и немецкого Министерства обороны.

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В материале говорится, что для поиска систем ПВО для Украины глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус ведут переговоры с партнерами.

Представитель МИД сообщил, что официальные лица обратились к партнерам по НАТО и Европейскому Союзу, а также к третьим странам. Другие детали инициативы он не раскрыл.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к существующим системам ПВО.

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