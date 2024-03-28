Зеленский: США не давали Украине Patriot. А они разблокировали бы небо для наступления

Президент заявил, что Украине нужно стать сильнее на поле боя. Требуются системы ПВО и дальнобойное оружие

Владимир Зеленский (Фото: Telegram политика)

США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны, заявил в интервью CBS News президент Владимир Зеленский. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и работы украинских военных.

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"Мы благодарны за все Соединенным Штатам, за большую помощь для нас. Но один очень серьезный момент: системы Patriot, расположенные у нас, пришли не из Соединенных Штатов. Средства — $1,5-2 млрд — выделялись на эти системы и снаряды к ним, но сами системы прибыли из разных государств. Деньги никогда к нам не поступали", – рассказал глава государства.

Поскольку российский диктатор Владимир Путин не настроен на переговоры о завершении войны, говорит Зеленский, Украине нужно стать сильнее на поле боя.

Для этого нужны дальнобойные ракеты и системы Patriot, подчеркнул президент.

Министр иностранных дел Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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