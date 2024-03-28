"Сбрасывает скорость, заходя на удар". В Воздушных силах рассказали, как сбивают "Цирконы"
Российские ракеты "Циркон", заходя на удар, сбрасывают скорость и буквально превращаются в баллистические. Благодаря этому украинским военным удается сбивать их системами противовоздушной обороны Patriot, рассказывает LIGA.net представитель Воздушных сил Илья Евлаш.
Когда "Циркон" летит, там скорость чрезвычайно велика, и она держится в течение всего времени. Не так, как, например, у Кинжала. Поэтому в этот момент ее невозможно перехватить. Но когда она идет на удар, то начинает резко терять скорость, И в этом моменте наши "Патриоты" уже могут работать, потому что они отрабатывают баллистику", – объясняет он.
Отвечая на вопрос, какие цели преследует Россия, атакуя Украину "Цирконами", Евлаш сказал: "Здесь невозможно сказать, что есть точная версия".
По его словам, это может быть как проверкой украинской системы ПВО, так и просто тестирование экспериментальных ракет.
- На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки на Украину и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".
- В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
- К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.
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