"Сбрасывает скорость, заходя на удар". В Воздушных силах рассказали, как сбивают "Цирконы"

Илья Евлаш рассказал LIGA.net, что нет точной версии, почему Россия решила применять этот тип ракет при ударах по Украине

Обломки ракеты Циркон, которыми Россия атаковала Киев 25 марта (Фото: Александр Коваленко/Telegram)

Российские ракеты "Циркон", заходя на удар, сбрасывают скорость и буквально превращаются в баллистические. Благодаря этому украинским военным удается сбивать их системами противовоздушной обороны Patriot, рассказывает LIGA.net представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Когда "Циркон" летит, там скорость чрезвычайно велика, и она держится в течение всего времени. Не так, как, например, у Кинжала. Поэтому в этот момент ее невозможно перехватить. Но когда она идет на удар, то начинает резко терять скорость, И в этом моменте наши "Патриоты" уже могут работать, потому что они отрабатывают баллистику", – объясняет он.

Отвечая на вопрос, какие цели преследует Россия, атакуя Украину "Цирконами", Евлаш сказал: "Здесь невозможно сказать, что есть точная версия".

По его словам, это может быть как проверкой украинской системы ПВО, так и просто тестирование экспериментальных ракет.

СПРАВКА 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной разрушительной установкой. С 2011 года проходит этап разработки и испытания в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по смешиванию на берегу. Дальность стрелы: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг. Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя. 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной разрушительной установкой. С 2011 года проходит этап разработки и испытания в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по смешиванию на берегу. Дальность стрелы: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг. Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя.

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки на Украину и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

Читайте также: В Киеве исследовали "Циркон". Говорят: Не выполняет боевую задачу, летит не туда, куда нужно