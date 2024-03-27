В Киеве исследовали "Циркон". Вывод: Не выполняет боевую задачу, летит не туда, куда нужно

В КНИИСЭ сообщили, что российская ракета выполняет не ту работу, для которой приспособлена

"Циркон" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Ракета "Циркон", по которой Россия могла ударить по Киеву 25 марта, не выполняет боевую задачу. Об этом в комментарии Суспільному рассказал руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий.

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По его словам, ракета летит "не туда, куда нужно".

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" – все это слова, а на самом деле к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, чтобы которой приспособлена", – сказал Кульчицкий по результатам экспертизы.

Он добавил, что боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

"Анализы мы еще проводим, определим, какое именно там вещество. Но боевая часть маленькая: в сравнение с боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", – отметил эксперт.

Ранее спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что Силы обороны имеют средства, которые могут сбивать "Цирконы".

На LIGA.net вышел обширный текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

вышел обширный текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами". В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

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