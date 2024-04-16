Боррель заявил, что "стучит в двери" стран Евросоюза для поиска систем ПВО для Украины

Глава евродипломатии отметил, что сейчас на фронте в Украине "динамический тупик"

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обращается к странам-членам ЕС с просьбой купить системы противовоздушной обороны и передать их Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

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"Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет противовоздушных батарей, их придется купить. Это движется понемногу, но есть огромные отличия во вкладах, которые поступают от государств-членов", — заявил он.

Боррель отметил, что сейчас на фронте в Украине "динамический тупик".

"Бои очень интенсивные. Но прорыва, которого ожидала Украина, не произошло. И в настоящее время не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, неся огромные человеческие потери", — сказал он.

Боррель отметил необходимость восстановления баланса сил в войне.

"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, для нее достаточно не проиграть. Украина должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", – заявил он.

Боррель отметил, что созвал на 22 апреля Совет иностранных дел и обороны, чтобы обсудить, как ЕС может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и системах ПВО.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

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