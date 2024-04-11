Боррель заявив, що очікує "сміливих рішень" щодо України на зустрічі міністрів 22 квітня

На тлі чергової атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, Боррель наголосив, що Україна потребує ще більше систем протиповітряної оборони

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGIY)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що очікує від зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу 22 квітня "сміливих рішень" щодо військової допомоги Україні. Відповідну заяву він опублікував у X (Twitter).

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"Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умєровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", – заявив він, додавши, що "словами Путіна не зупинити".

Глава Євродипломатії зазначив, що написав міністрам закордонних справ заклик прискоритись із допомогою Україні.

На тлі чергової атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру Боррель наголосив, що Україна потребує ще більше систем протиповітряної оборони.

"Ми багато робимо. 31 млрд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі <...> Ми повинні посилити українську оборонну промисловість. Фонд сприяння Україні допомагатиме у закупівлі, виготовленні та постачанні боєприпасів", – додав глава євродипломатії.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того самого дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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