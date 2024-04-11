Боррель заявил, что ожидает "смелых решений" по Украине на встрече министров 22 апреля

На фоне очередной атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, Боррель подчеркнул, что Украина нуждается еще больше систем ПВО

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGIY)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ожидает от встречи министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза 22 апреля "смелых решений" касательно военной помощи Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в X(Twitter).

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"Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами", - заявил он, добавив, что "словами Путина не остановить".

Глава Евродипломатии отметил, что написал министрам иностранных дел с призывом ускориться с помощью Украины.

На фоне очередной атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, Боррель отметил, что Украина нуждается в еще большей системе противовоздушной обороны.

"Мы многое делаем. 31 млрд евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе <...> Мы должны усилить украинскую оборонную промышленность. Фонд содействия Украине будет способствовать закупке, изготовлению и поставке боеприпасов" , – добавил глава евродипломатии.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день пресс-секретарь Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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