Боррель заявив, що "стукає у двері" країн Євросоюзу для пошуку систем ППО для України

Глава євродипломатії зазначив, що зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут"

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що звертається до країн-членів ЄС із проханням купити системи протиповітряної оборони та передати їх Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Le Monde.

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"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо вони не мають протиповітряних батарей, їх доведеться купити. Це рухається потроху, але є величезні відмінності у внесках, які надходять від держав-членів", – заявив він.

Боррель зазначив, що зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут".

"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, якого очікувала Україна, не відбулося. І на цей час не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, зазнаючи величезних людських втрат", – сказав він.

Боррель наголосив на необхідності відновлення балансу сил у війні.

"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, для неї достатньо не програти. Україна повинна перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", – заявив він.

Боррель зазначив, що скликав на 22 квітня Раду із закордонних справ і оборони, щоб обговорити, як ЄС може задовольнити потреби України в боєприпасах і системах ППО.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

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