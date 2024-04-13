Германия "немедленно" передает Украине еще одну систему ПВО Patriot

Зеленский поблагодарил Шольца за такое решение и призвал других союзников брать пример

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило немецкое издание N-TV, ссылаясь на оборонное ведомство страны.

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"В связи с увеличением авиаударов России по Украине федеральное правительство приняло решение о дальнейшем усилении украинского ПВО", – заявили в Минобороны Германии.

Ранее Бундесвер предоставил Украине две установки Patriot – теперь ожидается третья. Поставка стала возможной после возвращения системы с планового ремонта, Patriot будет передана "немедленно", утверждают в ведомстве.

"С нашей поддержкой Украины мы идем настолько далеко, насколько это возможно при нашей собственной оперативной готовности", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он подчеркнул, что российский террор против украинских городов и инфраструктуры страны наносит "невыразимые страдания", ставит под угрозу энергообеспечение людей и разрушает промышленные объекты, важные для боеготовности украинской армии.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него был "важный результативный разговор" с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он поблагодарил немецкого лидера за принятие решения о предоставлении дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы ПВО.

"Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", – отметил президент.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель отметил, что у европейских армий есть около 100 батарей Patriot, но при этом Европа"все еще не в состоянии" предоставить семь, о которых отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны.

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