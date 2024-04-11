IRIS-T, NASAMS, Patriot. Повітряні сили: Україні потрібна ешелонована система ППО

Ілля Євлаш заявив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони малого, середнього та великого радіуса дії

Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Україні потрібно створити ешелоновану систему протиповітряної оборони, щоб убезпечити українські міста від ракетних атак Росії. Про це на брифінгу заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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За словами Євлаша, Україні потрібно створити ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка міститиме засоби протиповітряної оборони малого, середнього й великого радіуса дії за підтримки винищувальної авіації.

"Необхідні системи ППО середнього радіуса дії як IRIS-T, NASAMS та інші засоби, які дозволять нам прикривати міста та знищувати ракети й дрони. І ППО великого радіуса дії – Patriot і SAMP/T", – пояснив речник Повітряних сил.

Окрім того, Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити українські міста від атак ворога, додав він.

"Звичайно, що нам бракує багато й інших засобів, які могли б прикривати повітряний простір. Також необхідні переносні комплекси, що застосовуються мобільними вогневими групами", – розповів Євлаш.

У ніч проти 11 квітня у всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Міністр енергетики Галущенко повідомляв, що в ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

Голова Львівської ОВА Козицький розповів, що внаслідок російської атаки крилаті ракети різних типів і безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури в регіоні.

Повітряні сили повідомили, що українськими силами ППО було знищено 57 повітряних цілей. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу.

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