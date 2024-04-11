Росія вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях – пошкоджено дві теплоелектростанції

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе й ракетного озброєння

ТЕС. Ілюстративне зображення (Фото: ДТЕК)

У ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Галущенко зазначив, що атаки зазнали об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській і Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

У ДТЕК акцентували, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції компанії: серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих, зазначили в ДТЕК.

У Київській області зараз триває гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, який зазнав атаки дронів і ракет уночі. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Рівного, Києва, західних областей та Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста.

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