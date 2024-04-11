Кулеба: Сподіваємося якнайшвидше отримати сім батарей Patriot. Відчуваю, що б’юся об стіну головою

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна сподівається отримати якнайшвидше від партнерів і союзників щонайменше сім батарей Patriot для посилення своєї оборони. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post.

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Кулеба розповів, що його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot – деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно 25, щоб створити повний повітряний щит над Україною. Українська влада розглядає навіть можливість позики для систем Patriot.

Очільник МЗС висловив розчарування у питанні відсутності швидкого реагування союзників і наголосив на необхідності долучення всіх можливих ресурсів для захисту України від агресії.

"Я відчуваю, що б’юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається", – акцентував міністр закордонних справ.

Дипломат подякував Вашингтону за поставлену зброю, але сказав: "Ви щиро вірите, що вся армія США не має жодної запасної батареї Patriot, яка не стоїть на бойовому чергуванні, і яку не можна передати Україні? Я ні".

Кулеба наголосив, що зараз проблема полягає в тому, що "люди просто звикли до того, що війна йде десь там".

"Відчуття того, що потрібні надзвичайні рішення на регулярній основі, щоб завершити цю війну перемогою України, зникло", — підсумував дипломат.

10 квітня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС робить недостатньо для захисту України від російських спроб знищити міста ракетами й керованими бомбами, а тому має терміново надати країні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Зокрема тому, що в європейській армії є близько 100 батарей Patriot.

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України, у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста.

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