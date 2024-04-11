В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – РФ б'є ракетами: у Харкові проблеми зі світлом

По всій Україні була оголошена повітряна тривога у ніч проти 11 квітня

Харків (Фото: Telegram)

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння. У Харкові гриміли вибухи – відомо про проблеми з енергопостачанням у місті. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України та міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Уночі було зафіксовано виліт дев'ятьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Близько 04:00 літаки запустили крилаті ракети в напрямку України – в країні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Згодом у Харкові й області прогриміло щонайменше десять вибухів. У місті зафіксовані перебої зі світлом.

Унаслідок російських ударів у Харкові найближчі години метро не працюватиме, повідомив міський голова Терехов. Він закликав містян вибудовувати маршрут з огляду на проблеми з підземкою.

Наразі більшість ракет пролітають над західними областями країни.

О 05:37 у Польщі підняли військову винищувальну авіацію. У командуванні зазначили, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що є причиною підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

Близько 05:43 з російського аеродрому "Саваслейка" вилетіли борти МіГ-31К – пізніше були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

О 05:57 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони.

ОНОВЛЕНО О 06:52. О 06:49 був відбій повітряної тривоги у всіх регіонах України. Загалом тривога тривала 2 години 33 хвилини.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів і війська Харків захищено від російських загарбників.

9 квітня Росія вдарила КАБами по центру Харкова: поранені чотири людини.

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