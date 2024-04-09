Для надійного захисту Харкова від постійних російських обстрілів потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Світ не має права залишатися байдужим у той час, коли Росія цілеспрямовано, день за днем руйнує місто і вбиває людей у їхніх домівках. Україна потребує більшого захисту неба", – заявив український лідер.

Зеленський подякував всім, хто ліквідовує наслідки обстрілів, допомагає, "підтримує, робить максимум для збереження нормального життя в українських містах".

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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