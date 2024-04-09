Для надежной защиты Харькова от постоянных российских обстрелов требуются дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Мир не имеет права оставаться равнодушным в то время, когда Россия целенаправленно, изо дня в день разрушает город и убивает людей в их домах. Украина нуждается в большей защите неба", – заявил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия обстрелов, помогает, "поддерживает, делает максимум для сохранения нормальной жизни в украинских городах".

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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