Зеленський провів Ставку, пріоритет – Харків, захист міста від російських ударів

Президент розповів, що будуть окремі завдання для дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, основним питанням залишається Харків, зокрема: захист міста від російських ударів.

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За словами Зеленського також важливим питанням залишається можливість зміцнити українську протиповітряну оборону навколо міста та засоби радіоелектронної боротьби на Харківщині.

Президент наголосив, що будуть окремі завдання для українських дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.

"Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити", – зазначив очільник держави.

Він також заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.

Зеленський розповів, що головком Збройних Сил України Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", – додав він.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник президентського Офісу заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в Офісі прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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