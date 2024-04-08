Зеленский провел Ставку, приоритет – Харьков, защита города от российских ударов

Президент рассказал, что будут отдельные задачи для дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел Ставку, основным вопросом остается Харьков, в том числе защита города от российских ударов.

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По словам Зеленского также важным вопросом остается возможность укрепить украинскую противовоздушную оборону вокруг города и средства радиоэлектронной борьбы в Харьковской области.

Президент подчеркнул, что будут отдельные задачи для украинских дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины.

"Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить", – отметил глава государства.

Он также заслушал доклады военных по физической защите объектов энергетики и по результативности сбивания дронов и ракет.

Зеленский рассказал, что главкой Вооруженных сил Украины Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях.

"Держим позиции. Главное сейчас – эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны", – добавил он.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава президентского Офиса заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в Офисе прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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