Інтерв'ю Єрмака для Politico. В ОП пояснили: Про наступ на Харків не йшлося

5 квітня в інтерв'ю Politico Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

В Офісі президента прокоментували нещодавню заяву голови Андрія Єрмака щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків". Прессекретарка Єрмака Дар'я Зарівна наголосила, що в заяві не йшлося про наступ на місто.

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"У матеріалі Politico мова йшла про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною ціллю для ударів", – акцентувала вона.

Водночас Зарівна підкреслила, що жодних слів про наступ на Харків від керівника ОП не лунало.

5 квітня в інтерв'ю Politico Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові", – сказав Єрмак.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.

В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.

5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.

6 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень.

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