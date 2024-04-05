Єрмак: Масштабні російські удари є частиною підготовки до наступу, ймовірно, на Харків

Очільник ОП вважає, що нові наступальні дії РФ розпочнуться наприкінці весни або на початку літа

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Масштабні російські удари по енергетиці та українських містах є частиною кампанії Росії з підготовки до нового наступу. Про це в інтерв'ю виданню Politico повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, найімовірнішою ціллю для головного удару Росії стане Харків, який "потерпає від особливо масштабних обстрілів" останніми тижнями.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і ми вважаємо, що нові наступальні операції росіян можуть початися в кінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути до цього готові", – заявив Єрмак.

Очільник Офісу президента закликав союзників передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Він зазначив, що для захисту прифронтових ділянок, які росіяни атакують керованими авіаційними бомбами, також потрібні додаткові ракети для ЗРК Patriot.

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто. В інтерв'ю LIGA.net він заявив, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

він заявив, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч. 3 квітня Зеленський заявив, що до 1 червня Росія планує мобілізувати понад 300 000 військових.

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