Ермак: Масштабные удары РФ являются частью подготовки к наступлению, вероятно, на Харьков

Глава ОП считает, что новые наступательные действия РФ начнутся в конце весны или в начале лета

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Масштабные российские удары по энергетике и украинским городам являются частью кампании России по подготовке к новому наступлению. Об этом в интервью изданию Politico сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, самой вероятной целью для главного удара России станет Харьков, "страдающий от особо масштабных обстрелов" в последние недели.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и мы считаем, что новые наступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", – заявил Ермак.

Глава Офиса президента призвал союзников передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Он отметил, что для защиты прифронтовых участков, которые россияне атакуют управляемыми авиационными бомбами, также требуются дополнительные ракеты для ЗРК Patriot.

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, неважно, готовит ли Россия новое наступление на город. В интервью LIGA.net он заявил, что гораздо важнее понять, как давать отпор.

он заявил, что гораздо важнее понять, как давать отпор. 3 апреля Зеленский заявил, что к 1 июня Россия планирует мобилизовать более 300 000 военных.

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